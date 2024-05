Startsein voor bouw van vier nieuwe huurwoningen in Haren

Dik Niewold, oud-voorzitter van de huurdersorganisatie van Woonborg, opende symbolisch de bouwplaats. Foto: Woonborg

Er komen vier nieuwe energiezuinige sociale huurwoningen aan de Molenkampsteeg in Haren. Donderdagmiddag gaf Dik Niewold, oud-voorzitter van de huurdersorganisatie van Woonborg, het startsein voor het project.

De vier huizen zijn in 2023 gesloopt en worden vervangen door nieuwbouw. Na overleg met bewoners en vanwege de kwaliteitseisen die aan huurwoningen worden gesteld, bleek sloop en nieuwbouw voor huurdersorganisatie Woonborg de beste oplossing.

Het ontwerp van de woningen is gebaseerd op de bestaande huizen in de straat. Aannemer Bouwbedrijf C. Tadema gaat de vier huurwoningen realiseren. Als de planning goed verloopt, is het project in 2025 klaar.

Tijdens de bouw wordt ook een gevelsteen geplaatst voor Dik Niewold. “De heer Niewold heeft zich 31 jaar met hart en ziel ingezet voor de belangen van huurders. Door het plaatsen van een gevelsteen met zijn naam, willen wij hem bedanken voor zijn grote betrokkenheid.” aldus Esther Borstlap, directeur-bestuurder van Woonborg.

Woonborg is een woningcorporatie in Vries. De corporatie verhuurt ruim 4.800 betaalbare woningen in de gemeenten Groningen, Noordenveld, Aa en Hunze en Tynaarlo.