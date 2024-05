Start Rui Mendes in de basis tegen Telstar? ‘Ik denk dat hij mooi in ontwikkeling is’

Er breekt een zeer spannende speelronde aan voor FC Groningen. De ploeg van trainer Dick Lukkien weet vrijdagavond of de wedstrijd tegen Roda JC van volgende week een wedstrijd om directe promotie naar de Eredivisie zal zijn.

Lukkien kijkt met veel plezier vooruit op de ontmoeting met Telstar. “We hebben een mooie trainingsweek met mooi weer achter de rug, dus we hebben weer zin in morgen. We zitten nog steeds in de achtervolging en moeten punten halen. Daarbij ben je afhankelijk van de vorm of het niveau dat je hebt. Dat is al maanden goed, dus zaak om dat morgen weer door te trekken. Als wij doen wat wij in ons hebben, dan kunnen we een heel goed niveau halen en hebben we morgen kans om deze wedstrijd te winnen. Dat zal ook moeten.”

“Wij gaan naar Telstar toe om ons eigen spel te spelen”, vervolgt de trainer. “Dat is het enige waar ik mee bezig ben. Wij moeten gewoon weer leveren. Van de spelers vragen wij intensiteit, tempo, samenspelen, en dat iedere dag. Dan wordt het gewoon en hoef je het steeds minder te noemen. Het is een kwestie van finetunen.”

Rui Mendes in de basis?

Luciano Valente raakte vorige week geblesseerd tijdens de uitwedstrijd tegen Willem II. De middenvelder zal dit seizoen niet meer in actie komen voor FC Groningen. Rui Mendes, die in de winterstop overkwam van FC Emmen, zou zomaar de vervanger kunnen worden. Mendes moet het sinds zijn komst bij de FC doen met alleen maar invalbeurten. Toch lonkt er een eventuele eerste basisplaats voor de Portugese Duitser.

“Er zijn meerdere mogelijkheden, maar ik laat niets los over de opstelling”, reageert Lukkien. Over Mendes is de trainer positief. “Hij moest wennen aan onze manier van spelen en nog fit worden na een langdurige blessure. Er stond een ploeg die aan elkaar gewend was, dus er was weinig aanleiding om te wisselen. Ik denk dat hij mooi in ontwikkeling is.”

Rui Mendes kan niet wachten om te spelen. “Ik ben erg enthousiast. Als de trainer met mij wilt starten, dan ben ik er klaar voor.” Over zijn collega Valente is hij lovend. “Je kan hem niet vervangen. Hij een geweldige voetballer. Maar als ik moet starten, ga ik mijn eigen ding doen. Ik ben een iets ander type voetballer dan Luciano. Ik ben meer van de diepte, zodat ik loopacties kan maken en gevaarlijk kan zijn. Ik denk dat ik het team net zo goed kan helpen.”

Mendes klaagt niet over zijn speeltijd tot nu toe. “Natuurlijk wil je altijd spelen, maar het team doet het goed dus er is voor mij geen reden om gefrustreerd te zijn. Als ik de trainer was, zou ik hetzelfde doen. Never change a winning team.”

‘Ze hebben een nieuw elan gevonden’

Telstar staat zestiende in de Keuken Kampioen Divisie. In de heenwedstrijd in de Euroborg werden de Witte Leeuwen met 2-0 verslagen door twee doelpunten van de nu geblesseerde Luciano Valente. Toch onderschat Lukkien de tegenstander niet: “Ze hebben een nederlaag geleden tegen Emmen en daarvoor in acht thuiswedstrijden vier gelijkgespeeld en gewonnen. Ze hebben na de trainerswissel een nieuw elan gevonden”

Bij FC Groningen zijn linksback Wouter Prins en spits Kristian Lien nog steeds geblesseerd en daarmee de enige afwezigen naast Luciano Valente.

De wedstrijd tussen Telstar en FC Groningen begint morgen om 20:00 in het 711 Stadion.