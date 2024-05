Stadjers gaan in gesprek met experts over voorwerpen Tweede Wereldoorlog

Foto: Robin Eggens

Persoonsbewijzen, speldjes of oude apparaten. Op vrijdag 3 mei konden Stadjers in gesprek met experts over hun meegebrachte voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. Deze middag vond plaats in het Museum aan de A en is onderdeel van de Groninger Niet Weggooien Tour.

Henk Bakker kwam langs en bracht een schetsboekje van zijn opa langs. Voor de oorlog tekende zijn grootvader dorps- en stadsgezichten. “Tijdens de oorlog heeft hij deze tekeningen eruit gehaald en toen heeft hij het schetsboekje gebruikt voor spotprenten over Hitler en de Nazi’s,” aldus Bakker. Het boekje van zijn grootvader heeft Bakker gedoneerd en gaat naar het Oorlog- en Verzetscentrum Groningen.

Verhalen verzamelen

De musea organiseren de tour om verhalen te verzamelen over de voorwerpen die worden langsgebracht door mensen. Daarnaast kunnen de experts vertellen over opvallende kenmerken en de historische context van de objecten.

Doneren

De voorwerpen kunnen worden gedoneerd aan het museum zodat deze aan de collectie worden toegevoegd. Maar de inbrenger mag het voorwerp ook weer mee naar huis nemen.

Op zaterdag 4 mei eindigt de Groninger Niet Weggooien Tour in het Oorlogsmuseum in Middelstum. Tussen 13.00 en 16.00 uur kun je daar jouw voorwerpen langsbrengen. Aanmelden is niet nodig en je krijgt gratis toegang tot het museum.