Stadjer (31) moet twee jaar in het cachot voor drugshandel

Foto: Joris van Tweel

Een 31-jarige Stadjer kreeg vrijdag twee jaar cel opgelegd door de rechtbank, voor jarenlange handel in harddrugs en de teelt van hennep.

Dat meldt RTV Noord vrijdagmiddag.

De straf pakt lager uit dan de eis van het OM. Die wilde de Stadjer twee jaar onvoorwaardelijk achter de tralies, met nog eens een jaar voorwaardelijk. Maar witwassen kan de man niet ten laste worden gelegd, zoals het OM dat wel stelde. Daarom hield de rechter het op slechts twee jaar cel.

De Stadjer heeft vanaf 2021 drie jaar lang gedeald in harddrugs, tot kort voordat hij werd opgepakt. Ook had de man een hennepplantage aan de Populierenlaan. Officieel had de man geen andere inkomsten, maar reed wel rond in een dure auto en kocht dure horloges en andere merkartikelen. Het OM gaat de Stadjer daarom ook plukken van zo’n 70.000 euro aan illegaal verkregen inkomsten.