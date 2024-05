Staan na woensdag twintig Handige Harry’s en Harriettes op straat? “Gemeente mag eigen inwoners niet over het hoofd zien”

Foto: Paul Blom

Bij de gemeenteraadsvergadering van woensdag zullen vele ogen gericht zijn op het agendapunt Stadshavens. De raad behandelt namelijk of de ontwikkeling van deze nieuwe wijk langs het Eemskanaal, in het oosten van de stad, de volgende fase in kan.

Wanneer hiermee wordt ingestemd betekent dit het einde van het Betonbos. Het bos wordt gekapt en de ongeveer 25 mensen die nu op het terrein wonen staan op straat. De gemeente heeft voor hen op dit moment geen alternatieve plek. “We wonen hier nu ongeveer twintig jaar”, vertelt Bouwina Oosting. “Onder ons zijn kunstenaars, muzikanten, podiumbouwers, lassers, klussers, een psychoog, een masseur, een schaapherder en nog veel meer. We wonen in een groen bos in veelal zelfgebouwde Tiny Houses, vaak op wielen, met een minimale voetafdruk en veel hergebruik. Regelmatig oefenen er bandjes, wat een heerlijke thuiskomst geeft na een lange werkdag. De meeste mensen uit de stad kennen ons van het jaarlijkse Betonbos Feest, wat enigszins lijkt op een klein cultureel muziekfestival, en wat betreft de culturele waarde worden wij door velen op deze manier gewaardeerd.”

“Vergevorderd en bijzonder ecosysteem”

Dat de kettingzaag in het Betonbos gaat vinden de bewoners jammer. “Het is een vergevorderd en bijzonder ecosysteem met veel wilde planten en prachtige vogelconcerten. Aan de andere kant begrijpen we de noodzaak. De locatie gaat veel geld opleveren. En tegelijkertijd dient zich nu een prachtige kans aan om op een andere plek iets nieuws op te bouwen. Wij zien een broedplaats voor ons waarin culturele en kunstzinnige activiteiten plaatsvinden, waar wordt geklust, alles zelf wordt gemaakt, waar natuurgeneeskunde wordt beoefend, te midden van een prachtige groene oase: een permacultuurtuin en voedsel-woon-bos.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Bewoners weten al heel lang dat ze weg moeten”

Het probleem is echter dat die plek er niet is. Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen noemde het onlangs ook een utopie dat zo’n plek gevonden gaat worden voor zo’n grote groep. Van Niejenhuis: “Het wordt nu ook platgeslagen dat er nog maar drie maanden zijn tot het terrein leeg opgeleverd moet worden, maar de bewoners weten dit al heel lang. Het is heel vaak tegen ze gezegd. De plek in het Betonbos is eindig. En die bal ligt ook bij de bewoners en niet bij de gemeente.”

Bewoners: “Er zijn beloftes gedaan”

De bewoners van het bos denken daar anders over. Men zegt dat men de afgelopen jaren hun best hebben gedaan om in gesprek te komen met de gemeente. “We hebben een contract met de eigenaar ondertekend. Als we dit zouden doen beloofde de gemeente dat ze ons zouden uitnodigen om met ons te gaan praten over bijzonder anders wonen. Dat was in 2021. Dit bleek achteraf een duidelijke stok achter de deur om te tekenen. Daarna waren we in afwachting van dit gesprek; we hebben vaak contact gezocht, maar er kwam geen contact tot 8 april recentelijk. In dit contact wordt gezegd dat er geen vervolgplek is, dat ze niets voor ons kunnen doen, ténzij de gemeente hiertoe opdracht geeft. Dit is wel erg kortdag voor deze boodschap. Wij vinden dat de wethouder zich er gemakkelijk vanaf maakt. De wethouder zegt dat we al twintig jaar weten dat we weg moeten. Inderdaad. Maar dat geldt omgekeerd toch ook?”

“Gemeente mag haar eigen inwoners niet over het hoofd zien”

De Betonbos-bewoners hopen dat de gemeente haar beloften nakomt. “Wij zijn pioniers in de opkomende trend Tiny House en minimalistisch leven. Zou het niet mooi zijn voor een stad als Groningen om vooruitstrevend te zijn, trots op een veelkleurige, culturele en daadwerkelijk groene meerwaarde? Wij pleiten voor een vervolgplek voor het Betonbos in de toekenning van het omgevingsplan voor de bouw van Stadshavens. Wij vinden dat een redelijke voorwaarde: in een miljoenenproject mag de gemeente haar eigen inwoners, pioniers in groen en cultuur, niet over het hoofd zien.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Bewoners hebben netjes op het terrein gepast”

De bewoners staan niet alleen. Verschillende fracties maken zich zorgen en dienen woensdag moties in. De fractie van Partij voor het Noorden bijvoorbeeld. Leendert van der Laan: “De bewoners van het betonbos hebben altijd netjes op het terrein gepast. Hun alternatieve leefstijl is goed voor natuur, milieu en omgeving. Daarnaast zijn bij de bewoners verwachtingen gewerkt nadat er een handtekening is gezet. Wij vragen daarom dat de bewoners op zeer korte termijn ondergebracht worden op een alternatieve locatie die recht doet aan de huidige manier van wonen en leven.”

Ondersteunen

Ook de fracties van GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en PvdA vragen of de wethouder zich in wil spannen voor de bewoners, maar kiezen voor een lichtere bewoording: “Hoewel het niet de verantwoordelijkheid is van de gemeente vragen wij het College om de bewoners die het aantoonbaar, ondanks uiterste inspanning, niet lukt om een andere plek te vinden te ondersteunen in het vinden van een oplossing.”