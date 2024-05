SPOT Groningen verstopt gratis kaartjes in Stad voor onder meer The War on Drugs en Madness

Omdat bij SPOT Groningen vanaf volgende week kaartjes in de verkoop gaan voor bijna 500 nieuwe voorstellingen, organiseert de organisatie achter onder meer de Oosterpoort en de Stadsschouwburg een speurtocht in Stad.

De kaartverkoop voor leden voor de nieuwe voorstellingen begint volgende week dinsdag. Twee dagen later kan iedereen kaarten kopen. Om warm te lopen voor de kaartverkoop verstopt SPOT op beide dagen zes keer twee gratis kaarten in de stad. Daar zijn kaartjes bij voor onder meer de uitverkochte concerten van The War on Drugs, DI-RECT en Madness. Maar ook voor optredens van TikTok Tammo, Pynarello, Lucie Horsch, Het Nationale Theater, Buurman & Buurman, NITE en Club Guy & Roni zijn kaartjes op te speuren.

Hints over de zoekplekken komen op 4 en 6 juni in de stories van de Instagramkanalen van SPOT Groningen. De gelukkige vinders kunnen zich ook via dit medium kenbaar maken.