Sportzaal in Meerstad zoekt clubs en sportgroepen

Foto via Sport050

Na de zomervakantie wordt de sportzaal van het nieuwe Kindcentrum Groenewei in Meerstad in gebruik genomen. Voor Sport050 en Bureau Meerstad ontbreekt er echt nog wel wat: sportclubs en sportgroepen die de zaal willen huren.

De sporthal blijft, ook zonder sportclubs en sportgroepen, zeker niet ongebruikt wanneer hij na de zomervakantie opent. Schoolkinderen gaan de hal zeker gebruiken voor hun gymlessen. Maar daar kunnen volgens Sport050 gebruikers bij. De hal werkt echter wel met een voorrangssysteem. Onderwijs, leefstijlprogramma’s en opleidingscentra hebben voorrang. Daarnaast hebben initiatieven uit Meerstad voorrang op andere sportclubs en -groepen.

Voor sportclubs biedt de nieuwe zaal veel mogelijkheden, aldus Sport050. De zaal kan de hele week worden gehuurd (als de school er niet gymt) en is geschikt voor zaalsporten als basketbal, badminton, volleybal en gymnastiek. De sportzaal is speciaal ruimer gemaakt, zodat er een volwaardig basketbal centercourt is met uitloop achter de baskets. Handballen, volleyballen en zaalvoetbal kan er ook, al is de hal niet groot genoeg voor competitieafmetingen.

Sportclubs en -aanbieders met interesse in Sportzaal Groenewei kunnen contact opnemen met Sport050 via verhuur@sport050.nl.