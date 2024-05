Sponsor uit Leek wenst FC Groningen succes toe met boodschap via drone

Drone met spandoek

Om FC Groningen succes te wensen, bedacht een sponsor uit Leek een ludieke actie. Ze bezorgen een spandoek met een drone naar het stadion. Sponsor Erwin de Boer was te gast tijdens het radioprogramma de OOG Ochtendshow.

De beslissende wedstrijd tussen FC Groningen en Roda vindt vrijdagavond plaats. Als de Groningers winnen, is het groot feest in en om Groningen, want dan promoveren ze weer naar het hoogste niveau, namelijk: de Eredivisie.

Cultheld Kurt Elshot in beeld

Op het spandoek staat het logo van de Eredivisie. De drone heeft onderweg verschillende plekken aangedaan zoals de Martinitoren en het Hoofdstation. Het spandoek is vanochtend in ontvangst genomen door cultheld Kurt Elshot in het stadion van FC Groningen. Op donderdag 9 mei komt een filmpje uit waarop te zien is hoe de drone het spandoek overhandigt.

De OOG Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer, en beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio.