Spannende tijden voor hockeyers GCHC en GHBS

Eerste damesteam van hockeyclub GCHC heeft de titel in de 1e klasse D binnen handbereik, omdat het zondag zelf van Upward won en concurrent Bully punten liet liggen. Op 26 mei speelt GCHC de kampioenswedstrijd uit bij Bully. Het heeft dan aan een punt genoeg.



Zowel de vrouwen als heren van Hockeyclub Groningen speelden zich zondag veilig in hun klasse. De vrouwen wonnen met 3-1 van Leonidas en de heren met 2-1 van Mayra. Beide teams lopen nu geen risico meer om op de tiende plek te eindigen. Die plek betekent namelijk nacompetitie ter voorkoming van degradatie.

De heren van Hockeyclub Groningen kunnen, met nog één speelronde te gaan in de overgangsklasse, GCHC een dienst bewijzen als ze volgende week punten snoepen van Naarden. Naarden staat tiende met 24 punten en GCHC is negende met 25 punten. Eindigen op plek tien betekent nacompetitie. GCHC heeft het in eigen hand, want het ontloopt nacompetitie ook als gewonnen wordt van Reigers, dat momenteel derde staat.

Het worden spannende weken voor de heren van GHBS. Drie ploegen strijden nog om de titel. GHBS is op dit moment koploper met 48 punten, gevolgd door Union met 46 punten en nummer drie Upward heeft 45 punten. Er moeten nog twee speelrondes worden afgelegd, waarbij Union en Upward het in de laatste speelronde nog tegen elkaar opnemen. GHBS treedt nog aan tegen Apeldoorn en Zwolle. Dat zijn de nummers vier en vijf op de ranglijst.