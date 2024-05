SP: extra geld om ongelijkheid in gasgebied tegen te gaan

De SP dient opnieuw een voorstel bij de Tweede Kamer in, om extra geld vrij te maken om de ongelijkheid tussen gasgedupeerden in Groningen en Drenthe aan te pakken.

Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: “Het demissionaire kabinet heeft 7,2 miljard euro overgehouden in 2023. Tegelijkertijd zeggen ze onvoldoende geld te hebben om alle aanbevelingen van de commissie van Geel, over de ongelijkheid in het gasgebied, uit te voeren. De SP stelt voor om 1 miljard van het geld dat over is gehouden in 2023 in te zetten voor gedupeerden’.

Volgens Beckerman ontstaat er nu nieuwe ongelijkheid. “Hele buurten en dorpen die nu niet in aanmerking komen voor de hogere vergoeding voor het verduurzamen van hun huis bijvoorbeeld. Of mensen die zelf hebben geïnvesteerd en nu niet gecompenseerd worden. Ongelijkheid gaat verder dan verduurzaming. Ook is er nog geen plan om ongelijkheid uit het verleden, zoals onterecht afgewezen B-en C-schades, aan te pakken.”

Voor de SP is het cruciaal dat zwaar gedupeerden nu ook geholpen worden. Beckerman: “We zien nu dat juist in het kerngebied gedupeerden nog steeds lang moeten wachten op aanpak van kapotte en onveilige huizen. Het komende jaar moet in het teken staan van het schrappen van onnodige bureaucratie, het centraal stellen van gedupeerden en het aanpakken van ongelijkheid.”

De partij vindt het bizar dat er in het hoofdlijnenakkoord van de vier formerende partijen nauwelijks iets concreets staat over de aanpak van de aardbevingsproblematiek, net als over het toeslagenschandaal. Het debat over dit onderwerp is uitgesteld. De SP blijft met voorstellen komen en grijpt daarom ook het verantwoordingsdebat aan.