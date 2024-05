Songfestivalfeest in Forum trekt volle zaal: “Jammer dat Joost werd gediskwalificeerd”

Foto: Paul Blom

In Forum Groningen vond zaterdagavond een Eurovison viewing party plaats. De avond trok 250 bezoekers waarmee de zaal uitverkocht was.

“Het publiek bestond uit een internationaal gezelschap”, vertelt verslaggever Paul Blom. “Er waren uiteraard Nederlanders maar ook veel Oekraïners. Ik heb gesproken met mensen uit Tsjechië en er was iemand uit Kameroen. De avond bestond uit het kijken naar het Songfestival. Daaromheen waren er verschillende activiteiten georganiseerd. Zo vond er een dansperformance plaats en werd de Conchita Award uitgereikt voor de best geklede bezoeker van de avond. Voor de avond gold namelijk de dresscode Eurovision extravaganza.”

“Reactie van de organisatie is overdreven geweest”

Maar ook was er aandacht voor Joost Klein. “Na het luisteren en bekijken van de liedjes vond er een pauze plaats. Dat was het moment dat in de zaal de Nederlandse bijdrage werd afgespeeld. Iedereen ging daarbij compleet uit zijn dak. Je kunt toch wel zeggen dat de gebeurtenissen rond Joost als een schaduw over de avond hingen. Ik heb met diverse bezoekers gesproken en zij vertelden dat ze niet goed begrijpen wat er nu is gebeurd. Men vindt het ook heel jammer dat de Nederlandse bijdrage niet te horen was. De conclusie is dat de bezoekers vinden dat de organisatie overdreven heeft gereageerd terwijl niet goed duidelijk is waar het nu precies om gaat.”

Incident

Vrijdag werd bekend dat de organisatie onderzoek deed naar een vermeend incident rond Joost Klein dat zich afgespeeld zou hebben na het optreden tijdens de halve finale op donderdag. Volgens AVROTROS maakte Klein een “dreigende beweging naar de camera”, maar raakte hij de cameravrouw niet. Directeur Noel Curran van omroeporganisatie EBU zegt dat de cameravrouw een ander verhaal heeft. Uiteindelijk werd besloten om Klein te diskwalificeren en uit te sluiten van verdere deelname. Iets dat nog nooit eerder is gebeurd in de historie van het Songfestival. AVROTROS noemde de diskwalificatie “buitenproportioneel” en tekende protest aan.

Nemo

Nederland werd tijdens de halve finale op donderdag tweede achter Israël. De finale van het liedjesfestijn werd zaterdag gewonnen door de Zwitserse artiest Nemo met het lied The Code. Deze bijdrage kreeg 591 punten. Nemo werd daarmee de eerste non-binaire artiest die het festival wint. Titelfavoriet Kroatië eindigde op de tweede plaats. Oekraïne kwam op plek drie.

Dit artikel wordt op maandag aangevuld met een video over de Songfestivalavond in Forum Groningen.