Slachtoffers april-meistaking herdacht in Appèlbergen

Foto: Rieks Oijnhausen

Bij het 3 mei-monument in Appèlbergen zijn vrijdagmiddag de slachtoffers van de april-meistaking herdacht.

Bij het monument werden bloemstukken gelegd. Dit werd gedaan door leden van het bestuur, nabestaanden en leerlingen van de Quintusschool uit Haren. Tijdens de herdenking werden de namen van alle 34 slachtoffers voorgelezen. Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) was aanwezig namens het gemeentebestuur.

April-meistaking

De april-meistaking begon op 29 april 1943. De Duitse bezetter maakte op deze dag bekend dat Nederlandse oud-militairen die gevochten hadden in 1940 zich moesten melden om te gaan werken in Duitsland voor de Arbeidseinsatz. De Tweede Wereldoorlog was op dat moment uitgemond in een twee frontenoorlog, waarbij de strijd om de verovering van Stalingrad veel mankracht kostte. De Nederlandse militairen moesten in Duitsland werken om de oorlogsindustrie draaiende te houden.

Appèlbergen

Vanuit Londen werd door de Nederlandse regering gereageerd met een manifest dat opriep tot staken. Als eerste werd het werk neergelegd in de Stork-fabrieken in Overijssel. Daarna verspreidde de stakingsgolf zich razendsnel over Nederland. Op 3 mei werd de staking neergeslagen. De Duitse bezetter reageerde met harde hand. In het land werden tachtig stakers standrechtelijk geëxecuteerd. Daarnaast vielen er nog eens 95 doden en 400 zwaargewonden door beschietingen op stakers. In Appèlbergen werden de lichamen van 34 personen gedumpt. Een aantal van hen is nooit teruggevonden.