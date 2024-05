Shelf cloud trekt over Groningen

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De onweersbui die zondagavond rond 21.00 uur over Groningen trok ging gepaard met een shelf cloud. Verschillende fotografen wisten het verschijnsel vast te leggen.

Een pittige buienlijn trok zondagavond van zuid naar noord. De bui ging gepaard met onweer en flink wat neerslag. Het KNMI waarschuwde eerder op de dag al voor de buien en gaf een ‘code geel’ uit. Rond 21.00 uur passeerde de lijn de stad. Als OOG-weerman Johan Kamphuis de foto’s onder ogen krijgt bevestigt hij dat de bui voorafgegaan werd door een shelf cloud. Een shelf cloud, of plankwolk, is een wolk die soms voorafgaat aan een onweersbui.

Tekst gaat verder onder de foto:

Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl

Shelf cloud

De wolk ziet er behoorlijk onheilspellend uit en ontstaat wanneer koudere lucht die met de bui meekomt in aanraking komt met de veel warmere lucht aan het aardoppervlak. De koude lucht zorgt er voor dat de warme, vochtige lucht omhoog wordt gedrukt waardoor de vochtige lucht condenseert. Hierdoor ontstaat de wolkenrol. De wolk mag overigens niet een rolwolk worden genoemd. Deze zijn zeldzaam en staan helemaal los van de onweersbui. Daar was nu geen sprake van.

Ongeluk op A28

De buienlijn zorgde voor zover bekend niet voor grote problemen in de gemeente. Op de A28 bij Haren raakte een automobilist in de slip en botste tegen een middengeleider. Door de buien was er water komen te staan op de linkerrijbaan van de snelweg. De automobilist is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Vanwege de situatie was de oprit bij Haren alsmede de linkerrijstrook enige tijd afgesloten.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="lv" dir="ltr">BIEM! ⚡️⚡️ <a href="https://twitter.com/hashtag/groningen?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#groningen</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/rtvnoord?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#rtvnoord</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/dvhn?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#dvhn</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/onweer?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#onweer</a> <a href="https://t.co/RRsT67iUy9">pic.twitter.com/RRsT67iUy9</a></p>— 𝗦𝘂𝘀𝗮𝗻 🐙 (@susannepannetje) <a href="https://twitter.com/susannepannetje/status/1794829850764841264?ref_src=twsrc%5Etfw">May 26, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>