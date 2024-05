Selwerd bestaat precies zestig jaar: “Idee was om alleen maar rijtjeshuizen te bouwen”

Foto: Michh, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1809219

De wijk Selwerd is zaterdag jarig. De stadswijk bestaat precies zestig jaar. In de wijk wordt daar feestelijk bij stilgestaan.

Zo trekt in de ochtenduren een drumband door de wijk. “Een aantal organisaties en buurtcentra uit de wijk hebben samen een feestprogramma opgezet voor de allerjongsten, senioren en alles wat er tussen zit”, laat de organisatie weten. “In de middag is er vanaf 14.00 uur bij wijkrestaurant De Duindoorn aan de Duindoornstraat een grote gametruck met games en racesimulatoren te vinden. Ook is er een groot mobiel podium voor zang en dans optredens en zijn er sportactiviteiten voor de jeugd in het park. Rond 14.00 uur komt wethouder Eelco Eikenaar een toespraak geven.”

Selwerd

De basis voor de wijk Selwerd werd gelegd in 1961 toen de gemeenteraad het Structuurplan aannam. In wijken als De Wijert en Corpus den Hoorn stond sociale wijkopbouw centraal. In Selwerd, maar ook in Paddepoel en Vinkhuizen werd gebruik gemaakt van een meer marktgerichte ontwerpstrategie. Haast was ook geboden bij de bouw. Na de Tweede Wereldoorlog vond er een babyboom plaats. De verwachting was dat er veel jonge gezinnen zouden komen te wonen. Het idee daarom was om veel rijtjeshuizen te plaatsen.

Uitgemeten en uitgerekende wijk

Selwerd werd samen met Paddepoel en Vinkhuizen ontworpen door stedenbouwkundige Henk Eysbroek. In de uitvoering bemoeide een stichting zich stevig tegen de plannen aan. Iedere centimeter werd nagemeten, waarbij men zich afvroeg of het toch niet functioneler kon. Het eindresultaat werd een uitgemeten en uitgerekende wijk. Dat was bijvoorbeeld terug te zien in de huizen. In die tijd had je een aantal standaard woningen. Die werden in het plan constant herhaald. De eenheidsworst verdween deels in de jaren tachtig toen woningbouwcorporaties huizen verschillend gingen aanpakken. Zo kwamen bijvoorbeeld in die periode de kunststoffen gevels.

Eengezinswoningen

Het doel indertijd was vooral om veel eengezinswoningen te bouwen. In de jaren zestig dacht men dat de Groninger bevolking in het jaar 2000 rond de 265.000 inwoners zou komen te liggen. De sociale structuur van de wijk werd gekoppeld aan de gronduitgifte en grondprijs. Tegenwoordig wonen in Selwerd zo’n 8.000 mensen en zijn er zo’n 88 verschillende nationaliteiten woonachtig.

Meer informatie over de lustrumviering vind je op deze website.