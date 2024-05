Seizoen nu dan toch echt voorbij voor Donar

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Het seizoen is voorbij voor Donar. De Groninger basketballers hebben vrijdagavond in Den Bosch niet opnieuw kunnen stunten tegen Heroes Den Bosch. Het werd in de beslissende vijfde wedstrijd van de halve finale 90-83.

In de openingsfase vielen er aan beide kanten veel driepunters, en Donar kwam korte tijd op voorsprong; voor het laatst bij 11-13. Daarna draaide de thuisploeg de rollen om. Het werd nog even gelijk, bij 19-19, maar het eerste kwart eindigde bij 29-23. In het tweede kwart liep Heroes snel uit, en het verschil werd bij 55-35 zelfs 20 punten. Bij rust was de stand 57-41.

Na rust kwam Donar snel terug, mede door een paar driepunters. Al na 4 minuten was het 62-54 en lagen er kansen om de wedstrijd weer spannend te maken. Zover lieten de Bosschenaren het echter niet komen, en aan het eind van het derde kwart was er weer een behoorlijk verschil: 74-62.

Toch wist Donar opnieuw dichtbij te komen, en het verschil tot 2 punten terug te brengen. Vooral David Gabrovsek, opnieuw spelend met een masker, liet zich gelden met 11 punten. Het hele kwart lang was het razendspannend. Uiteindelijk was het Heroes-speler Lee Moore die met 3 rake vrije worpen, met tussendoor een gemist driepuntsschot van Donar-speler Sander Hollanders, de beslissing bracht.

Topscorers bij Donar waren David Gabrovsek met 19 punten, Sander Hollanders met 18 punten, Kjeld Zuidema en John Meeks met beiden 13 punten en Nick Tomsick met 12 punten. Bij Heroes Den Bosch was Lee Moore de grote uitblinker met 31 punten.

Het seizoen is nu dus voorbij voor Donar, terwijl Heroes Den Bosch in de finale om de landstitel speelt tegen ZZ Leiden.