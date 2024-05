Scooterbestuurder gewond naar ziekenhuis na ongeluk met auto op Bornholmstraat

Foto: 112 Groningen

Op de inmiddels beruchte kruising tussen de Bornholmstraat en de Antwerpenweg heeft dinsdagmiddag een forse aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een scooter. Daarbij raakte de bestuurder van de scooter gewond.

Ambulancepersoneel stabiliseerde het slachtoffer en bracht deze, met onbekend letsel, over naar een ziekenhuis. Ook duikers van de brandweer, die toevallig in de buurt waren, hielpen de gewonde scooterrijder en de andere hulpdiensten.

De toedracht van het ongeluk is niet bekend, maar vermoedelijk heeft de bestuurder van de auto de scooter over het hoofd gezien. De weg werd enige tijd afgesloten, maar is inmiddels weer vrij.