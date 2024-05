Samenspeelplek Mikkelhorst gaat open, voor kinderen met en zonder beperking

Foto: samenspeelnetwerk

Wethouder Inge Jongman van Sport opent zaterdag 1 juni de nieuwe samenspeelplek bij zorgboerderij de Mikkelhorst in Haren. Ze doet dat samen met loco-kinderburgemeester Ise.

Het is die dag de landelijke open dag voor zorgboerderijen. De gemeente Groningen heeft zich in 2022 aangesloten bij het landelijke Samenspeelnetwerk, en heeft daarom een Samenspeelbelofte ondertekend.

De belofte houdt in dat bij het vervangen van speeltoestellen of bij de aanleg van een nieuwe speelplek wordt gekeken of alle kinderen, met of zonder beperking, daar samen kunnen spelen.

De feestelijke opening bij de Mikkelhorst aan de Klaverlaan in Haren begint zaterdag om 09.30 uur.