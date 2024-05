Ruim tweeduizend mensen wandelen door Stadhuis, DOT en Het Paleis: “We doen iets heel goed”

Foto: Rieks Oijnhausen

De vierde editie van Urban Walk Groningen is zondag een groot succes geworden. Volgens Johan Meijer van organisator Golazo Noord-Nederland zit het aantal deelnemers in de lift.

Hoi Johan! Hoe is het vandaag gegaan?

“We kijken terug op een hele mooie en geslaagde dag zonder incidenten. We hadden 2.500 deelnemers Zij konden bij deze Urban Walk kiezen uit twee afstanden. We hadden een korte route van 12 kilometer en een lange route van 20 kilometer. Bij Urban Walk Groningen hebben we het over een wandelevenement. De deelnemers wandelen dus deze afstand waarbij ze onderweg door verschillende gebouwen lopen.”

Dat er 2.500 mensen deelnemen: dat zijn er meer dan bij eerdere edities. Hoe is dat te verklaren?

“Blijkbaar doen we iets heel goed. En het klopt inderdaad dat de aantallen toe zijn genomen. Wat we zien is dat we een vaste schare fans hebben opgebouwd. Mensen die eerder mee hebben gedaan, het zo leuk hebben gevonden en nu weer terugkeren. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar ook nieuwe deelnemers dienen zich aan. Dat het aantal deelnemers toeneemt zien we ook bij andere hardloop- en wandelevenementen die we als Golazo organiseren. Het zit flink in de lift.”

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Hoe komt dat volgens jullie? Is het te wijten aan de coronacrisis dat mensen toen het wandelen hebben herontdekt?

“Wij weten het niet. De coronacrisis is voor de meeste mensen al weer heel lang geleden. En ja, ik ben het met je eens dat men toen in die periode wel meer is gaan wandelen. Maar omdat het al een hele poos geleden is verwachten wij dat er ook andere redenen zijn. Wellicht is het ook te verklaren doordat mensen wellicht vaker individueel sporten in plaats van in groepsverband.”

De Urban Walk kenmerkt zich door een wandeling door gebouwen …

“Klopt. Je komt op plekken waar je normaal niet snel komt. De route van vandaag startte op de Ossenmarkt. Via het Stadhuis en De Oosterpoort liep men naar de Witte Zwaan. De deelnemers die de 12 kilometer liepen gingen daarna via Voedselbank Groningen en DOT weer terug naar de Ossenmarkt. De mensen die de 20 kilometer liepen deden ook nog Studio Waak, het Le Roy-gebied en sportcentrum Kardinge aan.”

Jullie hebben er ook echt een feestje van gemaakt hè?

“Haha, klopt. Als je alleen door een gebouw loopt dan is dat saai. Je moet een gebouw als het ware een ziel geven. Daarom waren er in de gebouwen activiteiten zoals muzikale optredens. Ik bedoel, neem een Stadhuis. Dat is een heel mooi gebouw. Maar als je daar een activiteit organiseert dan wordt het voor de wandelaars nog interessanter. Dat hebben we dus gedaan.”

Hoe waren de reacties?

“Die waren heel positief. Ik heb heel veel blije gezichten gezien. En ook gezichten met verrassende uitdrukkingen. Als je gaat wandelen dan ga je wellicht een keer naar Bakkeveen of het Drents Friese Wold bij Appelscha. Maar in de stad zijn zoveel mooie plekken. De stad waar je woont heeft zoveel onbekende en verrassende plekken. En dat hebben we vandaag proberen te laten zien. Of dat gelukt is? Ik denk het wel. Wij zijn in ieder geval erg tevreden.”