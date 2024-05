RUG werkt samen met drie Israëlische universiteiten, niet met Palestijnse kennisinstellingen

Foto: Rieks Oijnhausen

De Rijksuniversiteit Groningen heeft, in navolging van enkele andere universiteiten in Nederland, enige openheid van zaken gegeven als het gaat om haar samenwerking met kennisinstellingen in Israël en Palestina. Volgens de universiteit wordt er, op enige wijze, samengewerkt met drie Israëlische universiteiten. Met Palestijnse kennisinstellingen is geen formele samenwerking.

De RUG komt met het statement, nadat Pro-Palestijnse actiegroepen de afgelopen weken vroegen om openheid van zaken als het gaat om samenwerking tussen Nederlandse en Israëlische kennisinstellingen. De demonstranten zien graag dat de universiteiten hun banden met Israëlische instituten verbreken, maar dat doet de RUG niet.

Volgens de universiteit zijn er afspraken over uitwisselingsmogelijkheden voor studenten met drie Israëlische universiteiten. Het gaat, zo stelt de RUG, om uitwisseling op het gebied van Geesteswetenschappen en Geneeskunde. Daar krijgt het geld voor van de Europese Unie. Daarnaast zijn er individuele samenwerkingen tussen onderzoekers, zo stelt de RUG. De RUG heeft momenteel geen formele samenwerking met instellingen in de Palestijnse gebieden. “Er is wel samenwerking tussen wetenschappers onderling waarbij bijvoorbeeld samen gepubliceerd wordt”, stelt het College van Bestuur van de RUG.

Ook doen RUG-wetenschappers mee aan grote Europese onderzoeksprojecten, waar ook Israëlische organisaties bij betrokken zijn. De universiteit benadrukt dat er, sinds november 2022, het algemene, landen-neutrale kennisveiligheidsbeleid geld. Dat betekent zoveel als er wordt in principe niet samengewerkt op militaire onderwerpen’ met instellingen buiten de EU. Sommige onderwerpen kunnen zijdelings met defensiedoeleinden te maken hebben daarbij betrekt de RUG haar eigen ‘adviesteam kennisveiligheid’, zo stelt de universiteit.

Camera’s en schijnwerpers voor Academiegebouw

De RUG is de afgelopen maanden meermaals het doelwit geweest van Pro-Palestijnse demonstraties. Daarnaast werden gebouwen van de RUG meermaals beklad en vernield. Afgelopen woensdag verschenen daarom camera’s en schijnwerpers op het Broerplein. De RUG verklaarde dat de plaatsing een toevoeging is op het bestaande cameratoezicht en niets te maken heeft met de acties van demonstranten in Amsterdam.

Het bestuurscollege van de RUG geeft vrijdagmiddag aan: “We begrijpen dat studenten en medewerkers zich tegen het geweld willen uitspreken. Demonstreren zien we als een belangrijk recht. Bij demonstraties moeten we echter de veiligheid van iedereen kunnen waarborgen binnen de kaders die we daarvoor hebben. Als onveilige situaties of schade aan onze gebouwen ontstaan, dan moeten wij maatregelen nemen. In de afgelopen maanden is helaas aanzienlijke schade toegebracht aan onze gebouwen, wat een onveilig gevoel heeft veroorzaakt bij veel studenten en medewerkers. Onze universiteit moet een veilige plek blijven voor alle studenten en medewerkers; ook voor onze joodse studenten en medewerkers.”

‘Begrip voor elkaar proberen te versterken’

Zoals gezegd geeft de RUG enige openheid van zaken rond de samenwerking met instellingen in het conflictgebied. Maar stoppen met de samenwerking is volgens het RUG-bestuur een stap te ver en zelfs schadelijk: “Als de relaties tussen landen en regio’s verslechteren kan academische samenwerking instrumenteel zijn in het onderhouden van een dialoog over onderzoek en waarden. Daarnaast zijn er ook academici in Israël die kritisch zijn op het politieke regime van Israël.

“Laten we, te midden van wereldwijde uitdagingen en conflicten, onze inzet voor internationale samenwerking en begrip voor elkaar proberen te versterken, zodat de universitaire gemeenschappen over de hele wereld hoop kunnen blijven koesteren op een vreedzame en rechtvaardige toekomst.”

Protest gaat door

Of het statement de Pro-Palestijnse demonstraten in Groningen goed zindt, valt nog te bezien. Komende zaterdagavond vindt er opnieuw een protest plaats op het Broerplein voor Palestina. Om 19.00 uur houdt de Democratische Algemene Vergadering RUG (voorheen OccupyRUG) en protest bij het Academiegebouw.

Ook vrijdag werd er een Pro-Palestijnse protestactie gehouden in Groningen. Bij verschillende beelden in de Stad werden protestborden geplaatst.