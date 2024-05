RUG: “Demonstranten Harmoniegebouw staan niet open voor dialoog”

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Ondanks meerdere pogingen en uitnodigingen van de RUG om in gesprek te gaan met de demonstranten bij het Harmoniegebouw is er op deze verzoeken niet gereageerd. Dat laat de RUG weten op haar website.

“We respecteren de vrijheid van meningsuiting en we vinden het demonstreren een belangrijk recht”, schrijft de RUG. “Vreedzame protesten willen we faciliteren zodat die veilig kunnen verlopen. Sinds de start van de demonstratie hebben we meerdere malen contact gezocht met de demonstranten en hen uitgenodigd voor een gesprek via een door hen aangewezen contactpersoon. Helaas stonden zij niet open voor een dialoog en verwezen ze naar de eisen op hun sociale mediakanalen. Wij hebben eerder met een statement hier op gereageerd.”

“Universiteit moet een veilige plek zijn voor iedereen”

De RUG laat verder weten dat de gebouwen inmiddels allemaal weer open zijn. Maandag werden het Academiegebouw en de Universiteitsbibliotheek enige tijd gesloten. “We vinden het belangrijk en we streven er ook naar om de gebouwen open te houden, mits dit op een veilige manier mogelijk is.” Ondanks dat hebben sommige medewerkers en studenten aangegeven zich onveilig te voelen: “Dat begrijpen wij en betreuren wij. De universiteit moet een veilige plek zijn voor iedereen, waar ruimte is voor alle meningen. De universiteit is de plek waar we, binnen bepaalde kaders, een dialoog kunnen voeren. Iedereen moet zich veilig voelen om dit te kunnen doen en het is onze taak die veiligheid te waarborgen. Wij nemen daarom zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen.”

Ondersteuning

De RUG geeft aan dat er voor studenten en medewerkers ook ondersteuning beschikbaar is: “Heb je behoefte aan een gesprek over je mentale welbevinden en het effect dat dit heeft op je studie of werk? Er zijn verschillende ondersteuningsmogelijkheden voor studenten en medewerkers.”

Demonstratie

De demonstratie bij de RUG begon maandagochtend. Terwijl er een walk-out plaatsvond bij het Academiegebouw werden er tentjes opgezet op het plein voor het Harmoniegebouw. Het ging om een groep van ongeveer 150 demonstranten waarvan vijftig personen de nacht hebben doorgebracht op het plein. De actievoerder mogen daar ook in de nacht van dinsdag op woensdag overnachten. Dat laat een zegsman van de gemeente Groningen dinsdagmiddag weten. Volgens de veiligheidsdriehoek is er niks veranderd in de situatie op het plein. Dat betekent vooralsnog dat, zolang er geen grote wanordelijkheden ontstaan en het verkeer niet wordt belemmerd, er niet wordt ingegrepen door politie of handhavers.