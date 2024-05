Rondleiding langs graven verzetsstrijders op Zuiderbegraafplaats

Foto: Robin Eggens

In aanloop naar 4 en 5 mei worden rondleidingen verzorgd over zestien Groningse verzetsstrijders die op de Zuiderbegraafplaats liggen. Afgelopen dinsdag vertelde Arend van Essen bij elk graf hun verhaal aan een groepje geïnteresseerden.

Arend Albert van Essen

Tijdens de rondleiding ging de aandacht ook uit naar de grootvader van de rondleider, Arend Albert van Essen. Hij was een verzetsstrijder en werd op 25 september 1944 door de Nazi’s vermoord. “Mijn grootvader werkte als machinist in een houtfabriek aan het Winschoterdiep en op die fabriek verborg mijn grootvader wapens,” vertelt Arend van Essen.

Verraden

“Op 25 september 1944 is vanuit het Scholtenhuis door een aantal Duitsers en Nederlanders een tocht door de stad gemaakt en hebben ze verschillende mensen geliquideerd,” vervolgt Van Essen. Zijn grootvader was één van de mensen die werd vermoord op die tocht. Het is nog steeds onduidelijk wie Van Essen heeft verraden. In het verhoor met haar grootmoeder staat een aanwijzing wie hem heeft verraden. “Dat verhoor van mijn grootmoeder werd halverwege zwartgelakt omdat er nog iemand van de daders in leven kon zijn.” Het eindigt met de woorden “maar ik heb gehoord dat”. Van Essen: “Dus die laatste zin is een beetje de cliffhanger en ik hoop daar binnen afzienbare tijd meer over te weten.”

Opdat wij niet vergeten

“Opdat wij niet vergeten.” Het is tachtig jaar geleden dat zijn grootvader werd doodgeschoten en met de actualiteit van onder meer de oorlog in Oekraïne weet Van Essen hoeveel impact dat zal hebben op de nabestaanden: “Dat zal generaties doorwerken.” Het blijft daarom volgens van Essen goed dat deze verhalen doorverteld blijven worden.

Op vrijdag 3 mei vanaf 14.00 uur wordt de tweede rondleiding over de Zuidbegraafplaats verzorgd door stadsgids Henk Bakker. Aanmelden voor de rondleiding kan door een mail te sturen naar info@henkbakker.nl.