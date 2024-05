Rondje stad: ‘Kom op, geef ons die poort terug’

Foto: Ronn

De stad Groningen zit vol verrassingen. Iemand die daar écht van alles over weet is de enige echte stadsgids Titus Akkermans. Hij is iedere maand te gast tijdens de OOG Ochtendshow om ons rond te leiden in de stad Groningen.

De vorige keer eindigden we bij de Herepoort. Tijdens deze editie vertelt Titus meer over dit bijzondere bouwwerk en een ander kunstwerk op het Hereplein, namelijk het kunstwerk genaamd ‘Langs moeders graf’. De volgende keer begint de wandeling in de Oosterstraat richting het Forum.

