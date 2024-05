Roman De Stadsbank schetst ruzie PvdA na Groninger Kredietbank affaire

De Stadsbank. Dat is de nieuwe roman van oud PvdA-wethouder Klaas Swaak over de geruchtmakende Groninger Kredietbank (GKB) affaire begin jaren negentig.

Bij de GKB konden mensen met weinig geld terecht voor een lening om bijvoorbeeld kapotte dure apparatuur te vervangen. Om dat te bekostigen werden kredieten verstrekt aan commerciële instellingen.

Slechte bankier

Daar ging het fout. De gemeente bleek een slechte bankier, want het onderpand dat tegenover de commerciële leningen stond was bleek flinterdun. Uiteindelijk ging de gemeente voor bijna 60 miljoen gulden (27 miljoen euro) het schip in. Uit onderzoek bleek dat er totaal geen controle was op de commerciële kredieten van de GKB.

Waarheidsgetrouw

De PvdA maakte in die tijd de dienst uit in de stad en de affaire kostte twee PvdA wethouders de kop: Ypke Gietema en Piet Huisman. Swaak, die één van die twee wethouders opvolgde, geeft in het boek een ‘waarheidsgetrouwe’ inkijk in het conflict binnen de PvdA vanwege de GKB affaire.

Het nawoord in De Stadsbank is geschreven door John Geijp, die indertijd gemeenteraadsverslaggever was van het Nieuwsblad van het Noorden. Hij schetst de context van de affaire die de PvdA-top destijds hard trof.

De Stadsbank van uitgeverij Nobelman uit Groningen is de zesde roman van Klaas Swaak. Het boek ligt volgende maand in de winkel of is te bestellen.