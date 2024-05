Rienk Mast (22) moet NBA-droom jaar uitstellen vanwege knieoperatie

Rienk Mast - Foto via Nebraska Cornhuskers

Basketballer Rienk Mast heeft besloten om zich te laten opereren aan een slepende knieblessure. Daardoor komt de geboren Stadjer komend seizoen slechts beperkt in actie bij het college-basketballteam, de Nebraska Cornhuskers.

Net als in zijn eerste seizoen in de VS, toen nog voor de Bradley Braves, kiest Mast ervoor om het komende seizoen slechts beperkt in actie te komen. Mast doet die vanwege een aanstaande operatie aan zijn knie. Dat doet de inmiddels 22-jarige power-forward, omdat hij het hele jaar al last heeft van een slepende knieblessure.

“Zoals sommige mensen weten, speelde ik het laatste seizoen met een knie die niet volledig gezond was”, stelt Mast over zijn beslissing. “De afgelopen paar weken heb ik met meerdere artsen gesprek over wat we kunnen doen om mijn knie gezond te krijgen voor de rest van mijn speelcarrière en hopelijk voor mijn hele leven. Dat waren geen makkelijke gesprekken, maar de beste weg vooruit voor mij is om nu te kiezen voor een operatie.”

‘Redshirt’

Mast was de afgelopen seizoenen één van de sterkhouders van de Nebraska Cornhuskers, de universiteit waar Mast ook studeert. Normaal gesproken mogen studenten slechts vier seizoenen uitkomen voor een college-basketballteam, omdat dit de looptijd is voor een bachelor. Maar als een student meer tijd nodig heeft voor de studie of om op atletisch niveau te komen (of te blijven), kunnen spelers ervoor kiezen om als ‘redshirt’ onderdeel te blijven van de ploeg. Dan mogen spelers slechts beperkt uitkomen voor hun ploeg.

Een ‘redshirt’-jaar zorgt ervoor dat een speler een jaar langer mag uitkomen in het college-basketbal in de VS. Normaal gesproken mag een speler maar één redshirt-jaar opnemen, wat Mast direct naar zijn vertrek vanuit Stad naar de VS deed. Maar vanwege corona werden de regels tijdelijk versoepeld, waardoor spelers nu een tweede jaar mogen ‘redshirten’.

Extra seizoen in college-basketball erbij

De in Stad geboren en getogen Mast debuteerde als zestienjarige bij Donar in 2017. Daarna vertrok Mast naar de VS, waar hij ging spelen en studeren aan de Bradley-universiteit in Peoria, Illinois. Na vier jaar bij Bradley maakte Mast afgelopen seizoen de overstap naar Nebraska. Daar mag hij, dankzij de beslissing om te ‘redshirten’, nu een extra seizoen uitkomen.