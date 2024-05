Restaurant Noor Groningen hoogste Nederlandse nieuwkomer in OAD-ranglijst

Restaurant Noor in Hoogkerk is door OAD verkozen tot zevende beste nieuwe toprestaurant van Europa. OAD staat voor de invloedrijke Amerikaanse restaurantwebsite Opinionated About Dining.

Noor is tevens het enige Nederlandse restaurant dat in de ranglijst van 30 Europese ‘Top New Restaurants’ staat. OAD brengt jaarlijks diverse lijsten uit waarin het de beste moderne restaurants ter wereld rangschikt aan de hand van de ervaringen van restaurantbezoekers.

Eigenaren en chefs Marleen en Jeroen Brouwer van restaurant Noor zijn blij verrast: “OAD is internationaal gezien een gezaghebbende restaurantgids die wij als chefs al jaren volgen en het is eervol om jezelf daarop terug te zien. Dat wij als enige Nederlandse restaurant in deze top 30 van Europese nieuwkomers staan is geweldig.”

In tegenstelling tot restaurantgidsen als Michelin en Gault&Millau werkt OAD met publieke recensenten van over de hele wereld die frequent moderne toprestaurants bezoeken. OAD heeft ruim 6000 geregistreerde recensenten die jaarlijks meer dan 200.000 beoordelingen aanleveren.

Jeroen Brouwer: “We merkten dat we het afgelopen jaar relatief veel buitenlandse gasten kregen, waarvan een groot deel zeer ervaren eters. Dat mensen de moeite nemen om van zover bij je te komen eten is al een grote eer. Dat dit vervolgens leidt tot opname in deze OAD-lijst van nieuwkomers in het Europese topsegment is helemaal te gek.”