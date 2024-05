‘Relatietherapie’ tussen FC Groningen en gemeente is nodig: ‘We moeten de blik vooruit richten’

Foto: Wouter Holsappel.

Het botert al een langere periode niet tussen de gemeente en FC Groningen. Er zijn veel discussies gevoerd over veiligheid, de capaciteitsdruk op sportpark Corpus den Hoorn, de kleur van nieuwe stoeltjes in Euroborg en een eventuele investeerder. Binnen de gemeenteraad werd woensdagavond gedebatteerd over de relatie tussen beide partijen: “Er is relatietherapie nodig”.

Jalt de Haan, fractievoorzitter van het CDA, stelde achttien vragen aan het college. Dit met steun van GroenLinks, PvdA, VVD, Stadspartij 100% voor Groningen, D66 en de SP. De vragen werden gesteld naar aanleiding van een interview van Wouter Gudde, de algemeen directeur van FC Groningen, in het Dagblad van het Noorden. In dit interview geeft Gudde aan zich een “trekpop van de gemeente” te voelen en de gemeente wil volgens de directeur totaal niet meewerken aan een plan om een externe investeerder naar de club te halen.

De rol van de gemeente binnen FC Groningen is volgens de partijen groot: de gemeente is eigenaar van het stadion en heeft een plek in de Raad van Commissarissen (RvC) van de club. Ook kan het eventueel de algemeen directeur ontslaan, ondanks dat het college dit ontkent. De partijen maken zich ook zorgen over de relatie tussen de gemeente en FC Groningen. Zo wordt er in de achttien vragen gevraagd naar hoe het gemeentebestuur tegen deze relatie aankijkt, wat het van het investeerdersplan vindt en hoe het de invloed van de gemeente binnen de voetbalclub ziet. Daarbij zijn ze benieuwd naar de toekomst van een eventueel nieuw trainingscomplex en de visie van de gemeente rondom topsport in Groningen.

‘Volgens mij zijn er genoeg investeerders die met goede een intentie in een club kunnen investeren.’ Jalt de Haan, fractievoorzitter CDA

‘Een moeizame verhouding‘

Burgemeester Koen Schuiling en wethouders laten in hun beantwoording weten dat zij zich niet herkennen in de teksten van directeur Gudde. Daarnaast zijn ze verbaasd over de timing van het artikel, “daags na de grote euforie van de promotie”. Wel erkennen zij de “moeizamere verhouding”. Daarnaast was het college niet overtuigd van de plannen voor een private investeerder en is het terughoudend over het verkoop van aandelen van FC Groningen. Een verkoop van Euroborg is ookgeen mogelijkheid. Mocht de FC willen vertrekken van sportpark Corpus den Hoorn, dan moet de club daarvoor betalen.

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) vult deze antwoorden aan. “Wij denken niet dat het zomaar verstandig is om een investeerder bij de club te betrekken. We moeten kijken onder welke voorwaarden dat kan. Je ziet bijvoorbeeld bij Vitesse hoe dat mis kan gaan. Dat zijn situaties die niemand van ons wilt. Toch willen we zeker kijken naar een wijziging van de governancestructuur (het bestuur van de organisatie). Wij onderkennen ook het belang van FC Groningen.” Er is dus toezegging gedaan om dit laatste onderwerp te onderzoeken door het college. Een eventuele verlaging van de huurlasten voor het stadion is ook bespreekbaar.

De discussie in de raadszaal gaat eerst voornamelijk over een eventuele investeerder. Fractievoorzitter Jalt de Haan (CDA) wil graag toewerken naar een 50+1-model. Hierbij zal FC Groningen altijd de meerderheid van de aandelen in eigen bezit houden en kan het deze nooit verkopen. Hij vindt dat een buitenlandse investeerder niet per se een slecht idee is. “We weten dat niet. Met dat geld zou FC Groningen een eigen trainingscomplex kunnen investeren. Dit is goed voor de breedtesport, de gemeente en de club zelf. Volgens mij zijn er genoeg investeerders die met goede intentie in een club kunnen investeren. Er zijn talloze voorbeelden zoals bij Bayern München en Liverpool. We moeten niet te bang zijn, maar wel dus kijken naar de juiste voorwaarden.”

‘Dit is ook een probleem voor de gemeente’

Jeffry van Hoorn, fractievoorzitter van GroenLinks: “Ik steun de lijn van het college. Een investeerder brengt risico’s met zich mee die wij niet altijd kunnen overzien. Maar, als er alternatieven worden aangeboden rondom de governancestructuur, dan moeten we daarnaar kijken.” Van Hoorn vindt het daarnaast niet prettig dat FC Groningen heeft gekozen om de kwestie te delen met de media. Wel vindt hij dat de relatie met de club verbeterd moet worden. Andere partijen in de raad ondersteunen dit.

Raadslid Rik Heiner (VVD) wil graag stoppen met de discussie. “Er is geen investeerder, dus we kunnen er moeilijk een mening over voeren.” Voor de relatie tussen de gemeente en FC Groningen is volgens hem “relatietherapie” nodig. De VVD wil dat het gemeentebestuur regie neemt in de situatie op sportpark Corpus den Hoorn, waar de club een capaciteitsprobleem heeft met amateurclubs, zoals GRC en Groen Geel. Zeker omdat er tot nu toe geen gesprekken zijn gevoerd over deze kwestie.

“Dit is ook een probleem voor de gemeente”, zegt Jim Lo-A-Njoe, fractievoorzitter van D66. “We kunnen het ons niet permitteren om niet tot actie te komen. Ik vraag het college om de blik vooruit te richten. Er moet gesproken worden over de 50+1-optie, de stem van supporters, een nieuw trainingscomplex. Dit vraagt om visie. Doe wat goed is voor FC Groningen en onze inwoners.”