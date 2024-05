Relatie Ukrant met bezetters van naastgelegen Harmonieplein: ‘ze vinden ons niet aardig’

Foto: Maarten Siepel

De nieuwe buren vinden ons niet aardig. Dat stelt hoofdredacteur Rob Siebelink van de Ukrant in een artikel over de bezetters van het Harmonieplein.

De Universiteitskrant is gevestigd in een pand naast het Harmonieplein. Het plein is momenteel bezet door pro-Palestijnse actievoerders en hun tentenkamp. Volgens Siebelink hebben de demonstranten met elkaar afgesproken dat ze niet met de pers praten. Wie een vraag heeft, wordt doorverwezen naar een pagina op Instagram.

Journalisten die er foto- of filmopnames willen maken, worden door de demonstranten geschaduwd, gehinderd en soms zelfs geïntimideerd. Dat staat volgens Siebelink in nogal schril contrast met een belangrijke eis van de activisten: de universiteit moet openheid geven over de connecties en belangen die ze heeft met instituten in Israël. “Meer democratie willen ze ook; maar die eis houdt kennelijk op als de vrije pers – toch één van de pijlers van die democratie – zich op ‘hun’ plein begeeft,” aldus de eindredacteur.

Volgens de demonstranten zijn de afgelopen maanden tijdens de Gazaoorlog 103 journalisten omgekomen. Siebelink: “Waarom schrijf je dat op de muren om jouw boodschap kracht bij te zetten, maar pest je journalisten weg van het plein?”