Regenboogbankjes zijn bijna klaar en worden binnenkort geplaatst

Foto: linkedin.com/in/lieuwe-r-a98902287/

De regenboogbankjes zijn bijna klaar om geplaatst te worden op verschillende plekken in de gemeente. Dat laat een medewerker van de gemeente Groningen op sociale media weten. Daarmee gaat het dus lukken om de bankjes voor Roze Zaterdag te installeren.

“De bankjes zijn heel mooi geworden”, schrijft de medewerker. “Een fijn stukje werk van de mensen van Stadsbeheer.” De bankjes zijn nog niet helemaal af. De planken moeten namelijk andersom worden bevestigd zodat de kleuren van rood naar paars lopen. “Binnenkort gaan we de bankjes op acht locaties in de gemeente plaatsen. Een aantal bankjes wordt uitgebreid met een qr-code dat je naar een filmpje leidt van een LHBTI+-Groninger.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Mijn fractie vindt het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn”

De gemeenteraad stemde een maand geleden in met het voorstel. Het gaat om een idee van D66 gesteund door Student & Stad, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de Partij voor het Noorden. Jim Lo-A-Njoe van D66: “Mijn fractie vindt het belangrijk dat iedereen in Groningen zichzelf kan zijn. Duidelijk is dat mensen die behoren tot de regenbooggemeenschap daarin nog een lange weg te gaan hebben. Wat wij willen gaan doen is zo’n tien tot twaalf bankjes in de gemeente promoveren tot regenboogbankjes. Aan deze bankjes wordt een persoonlijk verhaal van een Groninger behorend tot de regenbooggemeenschap op schrift en beeld gekoppeld dat met een qr-code beschikbaar wordt gemaakt. Ook zullen de bankjes onderdeel worden van de Roze Stadswandeling.”

Diversiteitsbegroting

De kosten bedragen 750 euro per bankje. Dit wordt gefinancierd vanuit de diversiteitsbegroting. Wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Integratie en Emancipatie liet vorige maand weten dat het een hele klus zou worden om alles voor 22 juni, Roze Zaterdag, af te krijgen. Maar dat lijkt nu toch te gaan lukken.