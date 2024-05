Qbuzz en OV-bureau presenteren nieuwe bussen: “De gele kleur is een knipoog”

Foto: Jorne Bonte

Vervoersbedrijf Qbuzz en het OV-bureau Groningen Drenthe hebben dinsdag de eerste van een serie van 35 nieuwe elektrische Mercedez-Benz bussen gepresenteerd. Het gaat om eCitaro-bussen die gebouwd zijn door Daimler Buses.

Dat wat het meeste opvalt bij het nieuwe materieel is de kleur: geel. Voor de bussen die op de streek gaan rijden heeft het OV-bureau zich laten inspireren door de gele kleuren die voorheen ook op de bussen in ons land te zien waren. De presentatie vond dan ook niet toevalligerwijs plaats op de dag dat de GADO, de Groninger Autobusdienst Onderneming die van 1924 tot 1998 het openbaar vervoer verzorgde, honderd jaar bestaan zou hebben. Bij de presentatie stond een oude GADO-bus naast de nieuwe bus.

Geen buitenspiegels

De komende periode gaat Qbuzz 148 dieselbussen vervangen voor elektrische exemplaren. De bussen zijn, naast dat ze elektrisch zijn, vergelijkbaar met het huidige materieel. Wel zijn er door Daimler Buses wat nieuwigheden ingebouwd. Zo heeft de chauffeur geen buitenspiegels meer maar vindt het spiegelen plaats door middel van twee digitale schermen. Daarnaast zijn de oplaadpunten bij de zitplaatsen in de bus voorzien van zowel USB-A als USB-C. De komende periode worden de nieuwe bussen getest, vanaf september worden ze structureel ingezet op de streeklijnen en op lijn 15 waar ruim tien jaar oude bussen vervangen worden.

Gele bussen

Met de gele bussen keert Qbuzz weer terug naar hoe het vroeger was. Daarmee is het bedrijf niet de eerste vervoerder die dat doet. Vervoerder EBS maakt bijvoorbeeld in Waterland al gebruik van bussen die een volledig gele basis hebben. Daarnaast zijn er verschillende vervoerders die de afgelopen jaren geel in hun kleurstelling gebruikt hebben. Vervoersbedrijf Hermes bijvoorbeeld die in Limburg rond reed met witte bussen die gele en blauwe vlakken hadden. Het gebruik maken van eigen huisstijlen nam in de jaren negentig een vlucht na de liberalisering van de markt. Daardoor is er tegenwoordig een grote diversiteit aan kleuren in het Nederlandse buslandschap te zien.