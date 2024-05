PvhN: “Afbraakkosten Geheugen Paviljoen niet voor rekening gemeente”

Foto: Bron: wUrck

De kosten die de sloop van het Geheugen Paviljoen met zich mee gaat brengen moeten niet voor rekening komen van de gemeente. Daar pleit de fractie van Partij voor het Noorden voor. Komende woensdag dient de partij een motie in tijdens de gemeenteraadsvergadering.

“Op dit moment ligt er een plan om een deel van het viaduct te laten staan ter nagedachtenis aan de oude zuidelijke ringweg”, vertelt fractievoorzitter Leendert van der Laan. “Kunstpunt Groningen is van mening dat het oude viaduct een rol moet krijgen als podium en als ontmoetingsplek in het nog te realiseren Zuiderplantsoen. Maar of dit ook gaat gebeuren is nog maar de vraag. Veel omwonenden voelen zich namelijk niet gekend in het participatieproces van de totstandkoming van het Geheugen Paviljoen. De wethouder heeft dit onlangs ook erkend. Veel bewoners vinden het object ook te groot en willen niet herinnerd worden aan de oude Ring Zuid.”

De vraag is wat dit financieel gaat betekenen. “De kosten voor de afbraak van het huidige viaduct worden gedragen door Combinatie Herepoort. Er is een risico dat als het deel dat blijft staan als Geheugen Paviljoen en dit later alsnog gesloopt moet worden omdat er geen draagkracht is, dat deze kosten voor de gemeente zijn. Wij pleiten er daarom voor om Combinatie Herepoort haar werk te laten doen zonder dat dit tot extra afbraakkosten zal leiden voor de gemeente.”