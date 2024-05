PvdD en GroenLinks: geen vliegtuig pakken bij dienstreizen onder de 1000 kilometer

De raadsfracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks willen dat medewerkers van de gemeente niet meer het vliegtuig pakken bij dienstreizen onder de 1000 kilometer.

De twee fracties pleiten voor duurzamere keuzes als het gaat om gemeentelijke dienstreizen. Zij willen dat dit aansluit bij de ambities van de gemeente om klimaatimpact te verkleinen. Ze lieten uitzoeken dat er van de 128 dienstreizen in 2022 en 2023 46 keer gekozen is voor het vliegtuig. Dit waren zowel reizen binnen als buiten Europa.

Fractievoorzitter Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren: ”Je kan met de trein naar München in 8 uur. Vele Europese steden kan je binnen een dag bereiken met de trein. En als een dag met de trein een te grote drempel is, kan je je afvragen of de dienstreis wel echt zo noodzakelijk was. Als we echt onze klimaatimpact willen verkleinen is minder vliegen onvermijdelijk.”

Steden als Den Haag, Utrecht en Leiden hebben al afspraken gemaakt over wanneer er wel en niet gevlogen mag worden voor dienstreizen. Ook de RUG staat geen vliegreizen toe als de reisduur minder is dan 9 uur. De twee Groningse fracties willen verder dat er wordt ingezet op het gebruik van zero-emissievoertuigen.

Ceciel Nieuwenhout van GroenLinks:” We willen kritisch kijken naar de dienstreizen verder weg, welk vervoer er wordt gebruikt en niet geheel onbelangrijk: hoe de CO2 wordt gecompenseerd. Een compensatiebedrag doneren in een pot om bomen te planten zou bijvoorbeeld een mooie optie zijn.”