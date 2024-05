PvdA kijkt naar brandweerkazerne voor meer betaalbare en sociale woningen in Stadshavens

Impressie: KCAP

De nieuwe wijk Stadshavens moet meer sociale huurwoningen gaan krijgen. Dat vindt de raadsfractie van de PvdA. Volgens de partij is vijftien procent sociale huur niet genoeg en de partij kijkt daarom naar het terrein van de Veiligheidsregio Groningen en de politie.

De gemeenteraad besluit aankomende woensdag over het omgevingsplan voor de nieuwe wijk. Volgens de PvdA-fractie in de gemeenteraad is nu vijftien procent sociale huur en tien procent middenhuur vastgelegd. De fractie wil dat dat er meer worden. Ook het betaalbare koopwoningen en middenhuurwoningen moet omhoog, vindt de PvdA.

“Te veel Groningers zijn nog op zoek naar een betaalbaar thuis. In deze wooncrisis moeten wij er als politiek voor durven kiezen geld vrij te maken om die betaalbare woningen te bouwen,” zegt PvdA-raadslid Rico Tjepkema. Tjepkema en zijn fractie hebben daarvoor hun oog laten vallen op de huidige brandweerkazerne. In tegenstelling tot de rest van Stadshavens is de grond van het terrein van de Veiligheidsregio van de gemeente en niet van marktpartijen.

Samen met de ChristenUnie pleit de PvdA ook voor aanpassingen in de plannen, waardoor Stadshavens beter aansluit op de Oosterparkwijk. Dat moet vooral gaan gebeuren door het maken van plekken waar inwoners elkaar ontmoeten, zoals op school en in het buurthuis. Het Damsterdiep moet, zo stellen de fractie, daarom geen harde scheiding gaan worden tussen beide buurten.