Pro-Palestina demonstratie voor Harmoniegebouw gaat vierde dag in

Een foto van het tentenkamp op woensdagochtend, gemaakt door één van de actievoerders (via encampment.rug of Instagram)

De pro-Palestina demonstratie voor het Harmoniegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) aan de Oude Kijk in ’t Jatsstraat is de vierde dag ingegaan.

De demonstranten willen dat de RUG) alle banden verbreekt met Israël en instellingen die Israël steunen. De actievoerders willen pas vertrekken wanneer de universiteit dat ook daadwerkelijk doet. Zij willen ook niet met de universiteit praten over hun eisen.

De RUG laat weten dat ook de afgelopen nacht rustig is verlopen, maar zich zorgen blijft maken over de veiligheid van de demonstranten, omdat de groep steeds groter wordt.

Zolang er geen incidenten zijn of de weg versperd wordt is de gemeente Groningen nog niet van plan in te grijpen.