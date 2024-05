Pop-up Banenwinkel opent komende donderdag aan Zwanenstraat

Foto via Google Maps - Streetview

INretail opent komende donderdagmiddag een pop-up Banenwinkel aan de Zwanenstraat. Ondernemers en werkzoekenden in de retail, horeca of supermarkt-sector kunnen er, acht weken lang, banen aanbieden en vinden.

In de winkel kunnen werkgevers en potentiële werknemers elkaar ontmoeten, deelnemen aan workshops, talententesten doen en coachingsgesprekken voeren. In de winkel komt een speciale ‘wall of talent’, met daarop vacatures en cv’s. Ook komt er een plek waar mensen selfies kunnen maken.

De pop-up Banenwinkel in Groningen van INretail wordt ondersteund door de Groningen City Club, Werk in Zicht en de gemeente Groningen. De winkel is, volgens de initiatiefnemers, onderdeel van een ‘andere aanpak’ van de krappe arbeidsmarkt bij winkels, restaurants, café’s en supermarkten.

De Banenwinkel, gevestigd in het voormalige pand van Musjes aan de Zwanestraat (nummer 25), wordt donderdagmiddag om 12.30 uur geopend door wethouder Carine Bloemhoff en Jeroen van Dijken van INretail. De winkel blijft tot en met 19 juli in het winkelpand en is iedere week open van woensdag tot en met zaterdag.