Politiek stelt vragen over nieuwe asiellocatie aan Eemsgolaan

Foto via Google Maps - Streetview

Verschillende politieke fracties gaan woensdag vragen stellen aan het College over het inrichten van een asiellocatie aan de Eemsgolaan. Het gaat om een ingelast vragenuurtje op de Politieke Woensdag.

Aanvankelijk zou er op de Politieke Woensdag geen vragenuurtje zijn omdat er door de fracties geen vragen waren ingediend. Dinsdagochtend liet de gemeente weten dat er in een kantoorpand aan de Eemgsolaan, langs de A7, een noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt ingericht. Op de locatie zal er plaats zijn voor tussen de twee- en driehonderd asielzoekers die afkomstig zijn uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De bedoeling is dat het gebouw na een jaar gebruikt gaat worden als permanent asielzoekerscentrum waar voor een periode van tien jaar asielzoekers opgevangen kunnen worden.

Het was de bedoeling dat komende woensdag de eerste bewoners hun intrek zouden nemen in het voormalige kantoorpand. Dat is uitgesteld tot na het weekend. Omwonenden zijn dinsdag per brief geïnformeerd. Bij verschillende fracties leidt de ontwikkeling tot vragen waardoor er woensdag een vragenuurtje wordt ingelast. Jalt de Haan van het CDA: “Om draagvlak te creeëren is het belangrijk dat de buurt goed meegenomen wordt. Dat is niet het geval. Vandaag een brief op de deurmat, volgende week een permanent AZC.”

Het vragenuurtje vindt niet in de middaguren plaats maar in de avond. Dit omdat wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Asielzaken overdag verplichtingen elders heeft.