Politie publiceert camerabeelden van bekladding en vernielingen Academiegebouw

Foto's via Politie

De politie heeft woensdagmiddag camerabeelden naar buiten gebracht van de bekladding van het Academiegebouw, eerder deze maand. De beelden moeten tips gaan opleveren over de identiteit van de drie daders.

In de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 april gingen drie personen het Academiegebouw, het Röllinggebouw en de Universiteitsbibliotheek aan de Broerstraat te lijf met rode verf. Op gevels, trapopgangen, ramen en het bordes van het Academiegebouw werden Pro-Palestina leuzen geschreven. Ook ging een aantal ruiten van de gebouwen kapot, waaronder de ramen in de oude toegangsdeuren van het Academiegebouw.

De vernielingen en besmeuringen werden gepleegd tussen 04.00 en 04.30 uur, in de nacht voor een Open Dag van de universiteit. De volgende dag werden de gebouwen schoongemaakt en begon de politie een onderzoek.

Op camerabeelden is te zien dat drie personen betrokken zijn bij het incident. De politie vraagt mensen die de personen herkennen of weten wie ze zijn om contact op te nemen. Dat kan door te bellen met de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Meld Misdaad Anoniem is beschikbar via 0800-7000.