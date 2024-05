Politie houdt zeven mannen aan tijdens drugsactie in Stad, ruim een kilo harddrugs en duizenden euro’s in beslag genomen

Foto via Politie

De politie heeft afgelopen donderdag een grote actie gehouden tegen online verkopers van drugs in de stad Groningen. Daarbij zijn zeven mannen aangehouden. In totaal vonden agenten 1,2 kilo harddrugs tijdens de actie.

De politie en het Openbaar Ministerie besloten de actie te houden, nadat ze meerdere koeriers op het spoor kwamen via online onderzoek en meldingen. De aangehouden mannen zijn een 17-jarige man uit Groningen, een 27-jarige man uit Groningen, een 28-jarige man uit Norg, een 22-jarige man uit Groningen, een 21-jarige man uit Groningen, een 21-jarige man uit Groningen en een 30-jarige man uit Assen.

Naast de aanhoudingen werden diverse woningen doorzocht. Agenten namen in totaal 1,2 kilo harddrugs in beslag. In één woning werd een kilo amfetamine aangetroffen. Elders vond de politie onder andere xtc, cocaïne en designerdrugs. Daarnaast werd er tijdens de actie een paar duizend euro in beslag genomen. De politie heeft daarnaast beslag gelegd op vier voertuigen en bij alle verdachten is de telefoon in beslag genomen.

De politie laat weten dat vervolgacties niet zijn uitgesloten. Het onderzoek naar de drugshandel gaat door.