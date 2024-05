Podcast NPO radio 1 zondag in het teken van stadshistoricus Beno Hofman

De eind december overleden stadshistoricus Beno Hofman staat vanaf zondag centraal in de NPO 1 podcast ‘Wat Blijft’.

In de podcast komen zijn vrouw Antoinette, journalist Karin Sitalsing en Jeen de Vos aan het woord. Met De Vos maakte Hofman zijn meeste producties.

“Ik ben geboren in Groningen”, vertelt Nathan de Vries die de podcast maakt. “Ik wilde weten wat Beno betekend heeft voor de stad en wat zijn nalatenschap is”.

Uniek

De Vries is er inmiddels achter. “Jeen heeft gezegd dat volgens hem niemand zo veel producties voor een stad op geschiedkundig gebied heeft gemaakt als Beno. Ook nog eens op zo veel platformen, podcasts, radio, TV. Zo heeft hij vierhonderd afleveringen gemaakt van Beno’s Stad voor OOG TV. Dat is uniek”.

Vertellen

“Beno wist ook nog veel doelgroepen te bereiken met zijn manier van vertellen met veel humor en sketches”, vervolgt De Vries. “Zo raakten ook jongeren en nieuwkomers geïnteresseerd in de geschiedenis van Groningen”.

Trouwen

Beno Hofman overleed op 28 december 2023 op 69-jarige leeftijd. Kort daarvoor was een ernstige ziekte bij hem geconstateerd. “Het ging aan het eind heel hard”, aldus De Vries. “Antoinette en Beno wilden nog trouwen. De burgemeester en zijn medewerkers hebben alles in het werk gesteld om dat nog te laten lukken. Dat geeft wel aan hoe belangrijk Beno voor de stad was”.

De podcast komt in de loop van zondagavond online. Die is daarna om middernacht ook via NPO radio 1 te beluisteren.

De podcast is vanaf zondagavond hier te beluisteren.