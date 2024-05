Podcast Grote Markt 1: Twee jaar “Superlinks 1”, hoe staat het ervoor?

v.l.n.r.: Jeffry van Hoorn (GL), Jim Lo-A-Njoe (D66) en Ietje Jacobs (VVD), foto: Wouter Holsappel

Twee jaar na de verkiezingen praten Wouter Holsappel en Ecco van Oosterhout in de podcast Grote Markt 1 met Ietje Jacobs (VVD), Jim Lo-A-Njoe (D66) en Jeffry van Hoorn (GroenLinks) over het nu gaat met het huidige college en de meest linkse coalitie van Nederland.

Op woensdag 16 maart 2022 waren de raadsverkiezingen. Met 9 zetels was GroenLinks de grote winnaar. Wat volgde was misschien wel het meest linkse coalitie van heel Nederland, met GroenLinks, de PvdA, de SP, de partij voor de Dieren en de ChristenUnie. Het is nu tijd om eens te kijken hoe het eigenlijk gaat, zo halverwege de raadsperiode.

In het collegeakkoord dat heette: Het begint in Groningen, voor wat echt van waarde is’ staan de begrippen als bestaanszekerheid, groen en eerlijk, gelijke kansen en samen centraal. Wat is gelukt, wat moet er nog gebeuren en wat is er mislukt.