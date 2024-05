Plannen Haderaplein Haren: 24 bomen worden gekapt, vier stuks herplant

Vanwege de geplande nieuwbouw aan het Raadhuisplein en het aangrenzende Haderaplein in Haren moeten daar 24 bomen wijken. Voor 18 stuks moet een kapvergunning worden aangevraagd.

Van die 18 bomen kunnen er vier verplaatst worden, maar een nieuwe locatie is nog niet bekend. De gemeente heeft laten onderzoeken of door aanpassingen van de plannen een aantal bomen kon blijven, maar dat is niet mogelijk.

Om de bomenkap te compenseren worden bij de herinrichting van het Raadhuisplein twaalf grotere bomen geplaatst, naast de vier exemplaren die verplant worden. Bovendien komen er aan de Meerweg, even verderop, 14 bomen bij.

In het ontwerp van de parkeerplaats van de nieuwe supermarkt aan het Haderaplein komen nog eens 14 nieuwe bomen, voornamelijk in de stroken tussen de parkeerplaatsen.

De plannen voor de herinrichting van beide pleinen bestaan al jaren. Het is nog niet bekend wanneer wordt begonnen met de bouw van de supermarkt.