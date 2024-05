PKC’83 wint woonwagenkamp kraker van WKE’16; ON laat na titelstrijd leven in te blazen

Kay Bootsma van PKC'83 en Henk Bakker van WKE'16 in actie. (Foto Martijn Minnema)

PKC’83 heeft vanavond de clash der woonwagenkampen tegen WKE’16 met 4-1 gewonnen. Daarmee deden de mannen van de Kring hele goed zaken in de strijd om uit de nacompetitie tegen degradatie te blijven.

PKC’83 tegen WKE’16 is een prestigestrijd tussen de twee woonwagenkampen uit Groningen en Emmen, maar ging vandaag vooral om de dure punten waarmee de nacompetitie tegen degradatie voorkomen kan worden. PKC’83 leek met twee punten meer (WKE’16 kreeg deze week twee punten in mindering, maar die zijn voorlopig terug gedraaid) en een wedstrijd minder gespeeld aan de drie punten genoeg om zich zo goed als veilig te spelen. Dat lukte, er werd met 4-1 gewonnen, een verdiende zege. Maar doordat de straf van WKE’16 terug gedraaid is staat PKC’83 door de zege met een wedstrijd minder drie punten voor.

Met een volledig door publiek omzoomd terrein werd na een knallend vuurwerk ook door WKE’16 met een flinke knal begonnen. PKC’83 ontsnapte in de 3′ minuut aan de 0-1 toen de bal hard tegen de paal geschoten werd. Kort daarna kreeg PKC een vrije trap op een gevaarlijke plek, maar Kay Bootsma kon de bal niet genoeg kracht meegeven.

Het eerste half uur golfde het op en neer en waren over en weer kansen te noteren. PKC’83 had als eerste succes, een vrije trap werd hoog voor de pot gegooid en Rob Schokker kopte in de 19′ minuut de 1-0 binnen. Vier minuten later stond het alweer 1-1, Damiën Zwikker schoot bij de tweede paal de bal diagonaal binnen.

De 2-1 viel negen minuten later en leek hard aan te komen bij WKE’16 want in het vervolg van de eerste helft waren de kansen voor het betere PKC’83. Rob Schokker kopte in de 32′ minuut de 2-1 binnen, daarna raakte Willem Bel nog de binnenkant paal en kort voor rust deed Bel alles goed, behalve de afronding. Hij draaide de bal net voorlangs het WKE doel. In de blessuretijd viel de 3-1 alsnog. Jivan Vroom tikte van dichtbij een rebound binnen.

Na rust was het twintig minuten lang afwachten of de spanning geheel terug zou komen of dat PKC het duel definitief in het slot zou gooien. WKE was in de eerste tien minuten na rust twee keer dichtbij de 3-2. Djairo Fik liet een goeie kans liggen, nadat ie zichzelf vrij had gespeeld schoot hij naast. Twee minuten later tikte PKC keeper Swen Bakker een kopbal van Henk Bakker uit de bovenhoek. Twintig minuten na rust viel de beslissing. Kay Bootsma pikte een lange haal naar voren op, ging alleen op WKE keeper Kok af en scoorde met een fraaie boogbal de 4-1.

Daarna was WKE’16 nog een keer dichtbij de 4-2 toen Henk Bakker een kopbal op de onderkant lat uiteen zag spatten waarna Swen Bakker met een katachtige reflex de rebound corner tikte. Het geloof bij WKE’16 ebde langzaam maar zeker weg, PKC’83 speelde een gewonnen wedstrijd. Of het nu drie of toch vijf punten los is hangt van de tuchtcommissie van de KNVB af.

ORANJE NASSAU-VELOCITAS 0-2

Oranje Nassau is de kluts flink kwijt en leek afgehaakt in de strijd om de titel. Vanmiddag kreeg het echter de kans om de afstand met koploper HZVV terug te brengen tot twee punten. HZVV verloor thuis verrassend met liefst 1-5 van SVBO. Oranje Nassau bleek echter nog steeds in vormcrisis te verkeren. Voor de derde keer op rij werd er niet gescoord en dat leverde de derde nederlaag op rij op. Velocitas sloeg in het laatste kwartier tweemaal toe en won met 0-2. In een wedstrijd waarin de kansen schaars waren zette Thomas Bats Velo in de 75′ minuut op 0-1. In blessuretijd besliste Jesse Bosgraaf het duel met de 0-2 uit een counter. Tussendoor kreeg Velo speler Wilko van der Kooi nog rood.

Velocitas deed op zijn beurt goede zaken in de strijd om de resterende plek in de nacompetitie voor promotie. Die gaat naar de best geklasseerde club zonder periodetitel. Dat zal zeer waarschijnlijk de nummer vier zijn, de plek die Velocitas nu deelt met DZOH. Volgende week is het DZOH-Velocitas. Oranje Nassau heeft een periodetitel en is sowieso zeker van nacompetitie.

GVAV Rapiditas en GRC komen dit weekend niet in actie.