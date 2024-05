PKC’83 veilig in eerste klasse J, WKE krijgt na beroep één punt in mindering

Kay Bootsma van PKC'83 en Henk Bakker van WKE'16 in actie. (Foto Martijn Minnema)

PKC’83 is definitief veilig in de eerste klasse J van het amateurvoetbal. Dat komt omdat WKE’16 uit Emmen één punt in mindering heeft gekregen van de KNVB.

WKE kreeg eerder twee punten in mindering en een boete van 800 euro vanwege ongeregeldheden in Groningen tijdens de uitwedstrijd tegen Velocitas. WKE ging tegen deze uitspraak in beroep.

De tuchtcommissie van de KNVB bracht de straf terug tot één punt en een boete van 100 euro. Door het punt in mindering kan WKE PKC in de stand niet meer achterhalen en zijn de Groningers twee wedstrijden voor het einde helemaal veilig.

Voor WKE krijgt de kwestie nog een staartje. Volgens voorzitter Jannes Wolters is de aanklager van de KNVB niet akkoord met de straf. Die eist zelfs een hogere straf: drie punten in mindering en een boete van 850 euro. “Een onafhankelijke commissie gaat zich er nu mee bemoeien”, aldus Wolters.