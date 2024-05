PKC’83 speelt zich vrijwel veilig na winst op GVAV Rapiditas

Foto Andor Heij. GVAV - PKC'83

PKC’83 won zaterdagavond de stadsderby tegen GVAV Rapiditas met 2-1. PKC speelde zich daardoor bijna veilig in de eerste klasse J. Voor GVAV verandert er weinig. De ploeg is waarschijnlijk veroordeeld tot nacompetitie tegen degradatie.

Rechtstreekse handhaving is niet meer mogelijk. Dat kon alleen nog in theorie en dan moest PKC op sportpark Kardinge de thuisbasis van GVAV verslagen worden. GVAV begon wel voortvarend aan die klus. Al na twee minuten schoot Daan van der Meulen vanaf rechts raak: 1-0.

GVAV ontsnapte daarna op miraculeuze wijze aan de gelijkmaker bij een ware scrimmage voor doelman Carsten Meijwaard. Beide ploegen kregen daarna een paar mogelijkheden met de beste kansen voor PKC. Op slag van rust kwam PKC langszij. Na een corner van Kay Bootsma kopte Rob Schokker de bal in de touwen: 1-1.

PKC voor

Drie minuten na de pauze kwam PKC op voorsprong. Een schitterende pass van Jivan Vroom kwam bij Willem Bel die raak schoot: 1-2. GVAV drong daarna aan, maar PKC was vanuit de tegenstoot gevaarlijk. Vlak voor tijd had Jordi Paapst de gelijkmaker op de schoen, maar hij schoot te slap in en bovendien recht op PKC doelman Swen Bakker.

Nodig

“Deze hadden we echt nodig om niet in de nacompetitie terecht te komen”, aldus een opgeluchte PKC’83 verdediger Jeffrey Noordveld. “Maar we hebben het onszelf wel onnodig moeilijk gemaakt door niet meer kansen te benutten”.

PKC’83 heeft in de laatste twee wedstrijden nog een punt nodig om zich op eigen kracht veilig te spelen. Maar de beslissing valt misschien wel eerder vanachter de tuchtcommissietafel van de KNVB. Die gaf concurrent WKE twee punten in mindering vanwege wanordelijkheden in de wedstrijd in Groningen tegen Velocitas. WKE ging in beroep. Als dat afgewezen wordt is PKC ook volgend seizoen eersteklasser.

GVAV Rapiditas – PKC ’83 1-2. 2. Daan van der Meulen 1-0. 42. Rob Schokker 1-1. 48. Willem Bel 1-2. Toeschouwers: 300.

Oranje Nassau en Velocitas

In dezelfde klasse verspeelde Oranje Nassau in Winschoten een 2-0 voorsprong tegen WVV. Het werd 2-2. ON begon beter in de topper tussen de nummers twee en drie en kwam na een kwartier op 0-1 door Thomas Careman. Careman verzilverde nog voor de rust een strafschop: 0-2. ON kreeg kansen op meer, maar die werden niet benut.

Nadat Martijn Delger de 1-2 had gemaakt na 77 minuten kwam WVV ineens opzetten en dat leverde ook nog de 2-2 op van Lars Wiekens. Doelman Joar Terpstra van ON legde een doorgebroken tegenstander neer en kreeg in blessuretijd nog rood. ON is nu definitief kansloos voor de titel, maar is wel verzekerd van nacompetitie voor promotie.

Velocitas hoopt daar ook op en moet dan vierde worden. Maar de slag om die vierde plek in Emmen tegen DZOH werd met 1-0 verloren. De ploegen waren redelijk aan elkaar gewaagd, maar de Emmenaren kregen de beste kansen en Quinten Schoo werd na de pauze het goudhaantje bij DZOH. Velocitas is nog niet uitgeschakeld voor de nacompetitie voor promotie naar de vierde divisie. De achterstand op DZOH en de vierde plek is drie punten met nog twee wedstrijden te spelen.

GRC Groningen, dat laatste staat en degradatie alleen nog via de nacompetitie kan ontlopen, speelt zondag uit tegen SVBO.