PKC’83 en Velocitas grijpen definitief naast periodetitel

Foto Andor Heij. GVAV - PKC'83

PKC’83 en Velocitas pakten in de laatste competitieronde in de eerste klasse J zaterdagavond een punt en hebben daardoor definitief geen periodetitel. De overige drie clubs, Oranje Nassau, GVAV Rapiditas en GRC Groningen gingen onderuit.

Oranje Nassau had al een periodetitel voor promotie op zak. In Emmen werd met 1-0 verloren van WKE’16, dat al veroordeeld was tot nacompetitie tegen degradatie. ON eindigde als derde in 1J en speelt volgende week zaterdag de eerste promotiewedstrijd thuis tegen De Jodan Boys of FC Aalsmeer. De Jodan Boys is uitgespeeld, maar Aalsmeer kan er nog over heen klimmen als van Montfoort gewonnen wordt. Die wedstrijd werd zaterdag gestaakt omdat het veld in Aalsmeer onbespeelbaar was geworden door de regen.

PKC’83 had een vervangende periodetitel kunnen pakken, omdat DZOH gelijk speelde tegen WVV. De uitwedstrijd tegen Hoogezand had wel gewonnen moeten worden, want er waren meer kapers op de kust. Maar het werd 2-2. Hoogezand kwam op een 2-0 voorsprong, maar Jivan Vroom scoorde twee keer voor PKC, dat als zesde eindigde. Hoogezand speelt nacompetitie tegen degradatie.

Ook Velocitas had nog een minieme kans op een periode. Maar in Westerbork tegen VKW werd het 3-3. Velocitas kwam met 3-0 achter, maar in de slotfase scoorden Mark Steenbergen en Mark Prins. Prins maakte er twee. Velocitas eindigde als achtste. VKW degradeert met GRC Groningen naar de tweede klasse.

De laatste periode ging naar Winsum, dat in Groningen met 4-1 won van GVAV Rapiditas. GVAV eindigde als tiende en speelt komend weekeinde thuis in de eerste ronde van de nacompetitie om degradatie te voorkomen. De tegenstander wordt zondag bekend, maar dat is hoogstwaarschijnlijk Valthermond.

Het al gedegradeerde GRC Groningen verloor in Hoogeveen bij kampioen HZVV met 5-1. Christian Drent scoorde voor GRC.

Naast Oranje Nassau en Winsum speelt ook WVV uit Winschoten nacompetitie voor promotie naar de vierde divisie. Alle nacompetitie wedstrijden gaan over één duel.