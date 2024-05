Herestraat

Ook bij Groninger winkels kon en kan donderdagavond niet altijd gepind worden.

Dat heeft te maken met een grote landelijke storing. Volgens de NOS kon 30 tot 40 procent van de transacties niet via de pin betaald worden.

De storing begon aan het begin van de avond. Winkels vragen klanten met contant geld te betalen. De geldautomaten werken wel. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Ook is niet duidelijk wanneer het euvel is verholpen.