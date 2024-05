Pinkstermaandag zon en buien, ook komende dagen buien

De zon maakt de komende dagen vaker plaats voor bewolking met kans op regen- en onweersbuien. Aanvankelijk gaat er qua temperatuur nog niets veranderen.

Op pinkstermaandag begint de dag zonnig. Wel is er al kans op wat bewolking. In de middag neemt de bewolking toe en ontstaan er onweersbuien. Het KNMI heeft voor deze situatie een code geel afgekondigd. Tijdens de buien is er kans op flink wat neerslag. De wind is zwak tot matig en komt uit noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur ligt rond de 19 of 20 graden. In de nacht van maandag op dinsdag is het helder en ligt de minimumtemperatuur rond de 13 of 14 graden.

Op dinsdag begint de dag zonnig. In de middag neemt opnieuw de kans op regen- en onweersbuien toe. De wind is zwak en komt uit het oosten. Het wordt 24 of 25 graden. Woensdag lijkt bewolkt te gaan verlopen, waarbij verspreid over de dag buien vallen. Het wordt dan 19 of 20 graden.