Petitie voor twee jaar extra inzet van varkens op Zernike Campus

Foto: Andor Heij.

De varkens om invasieve planten op de Zernike Camus te bestrijden moeten minstens twee seizoenen doorgrazen. Dat vindt onder andere RUG-medewerker Stefanie van der Velde. Ze is daarom een petitie gestart.

Van 2021 tot en met 2023 scharrelden de varkens rond op veldjes bij de Zernike Campus om de reuzenberenklauw en de Engelse duizendknoop op te vreten.

Vorige maand liet woordvoerder Elies Wempe-Kouwenhoven van de Rijksuniversiteit Groningen weten dat de explosieve groei van de planten met inzet van varkens niet bestreden kon worden. Het woekeren zou volgens haar hoe dan ook doorgaan. De RUG, de Hanze en de gemeente zoeken daarom nog steeds naar een alternatief plan.

Volgens initiatiefnemer van de petitie Stefanie van der Velde en varkenshouder Willem Hempen uit Valthermond (die varkens drie jaar op de Zernike campus liet grazen) was de proef te kort. Volgens hen moeten de dieren in totaal vier of vijf jaar ingezet worden om de plantensoorten te verdrijven. Dat betekent dat de dieren nu nog twee seizoenen terug zouden moeten komen.

De petitie is tot nu toe 115 keer getekend.