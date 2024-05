Persoon raakt zwaargewond bij zwemmen in Paterswoldsemeer

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een persoon is woensdagavond zwaargewond geraakt tijdens het zwemmen in het Paterswoldsemeer. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van een ongeluk op het water kwam rond 19.30 uur bij de hulpdiensten binnen. “Een persoon is ter hoogte van het Hoornsepad, bij molen De Helper, in het water onwel geraakt”, vertelt Ten Cate. “Hoe dit heeft kunnen gebeuren is onbekend. Omstanders hebben de persoon naar de vaste wal gebracht. Daar hebben ambulanceverpleegkundigen het slachtoffer gestabiliseerd. De verpleegkundigen kregen daarbij hulp van het traumateam dat met de helikopter ter plaatse kwam.”

Het slachtoffer is daarna met onbekende verwondingen met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. “De ambulance werd hierbij begeleid door agenten op motoren.” De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.