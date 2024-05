Personen schieten met balletjespistool vanuit auto op mensen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben vrijdagavond een balletjespistool in beslaggenomen waarmee vanuit een personenauto op mensen was geschoten. Dat meldt de politie op sociale media.

Het voorval gebeurde op de Stationsweg. Bij de politie kwamen verschillende meldingen binnen. “Doordat er werd geschoten schrokken mensen”, schrijft de politie. “Ook omdat er twijfel waren of het een nep- of een echt vuurwapen was.” Agenten zijn daarop in de omgeving gaan zoeken naar de auto en troffen deze korte tijd later aan.

Balletjespistool

“In het voertuig troffen wij vier inzittenden aan. Het voertuig werd bestuurd door een 19-jarige inwoner uit Assen. Deze laatste overhandigde het pistool. Het bleek om een balletjespistool te gaan.” Ondanks dat je met dit type pistool personen kunt verwonden is er voor zover bekend niemand gewond geraakt.

Nepvuurwapens

In Nederland zijn alle namaakvuurwapens verboden. Ook als ze groter of kleiner zijn of een andere kleur hebben. De meeste air-softwapens lijken op bestaande vuurwapens. Om dit wapen te mogen gebruiken moet men lid zijn van een airsoft-vereniging en 18 jaar jaar of ouder zijn. Het wapen mag niet op straat getoond worden. Wanneer de politie op straat een nepvuurwapen aantreft wordt er gehandeld alsof het om een echt wapen gaat.