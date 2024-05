Personen proberen woning binnen te komen waar eerder een overval plaatsvond

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Twee personen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag geprobeerd om een woning binnen te komen aan de Bloedkoraalstraat in de wijk Vinkhuizen. In dezelfde woning vond vorig jaar zomer een overval plaats.

“Rond 02.30 uur kregen wij een melding binnen van een mogelijke overval”, meldt de politie. “Een bewoner was wakker geworden van geluiden rond zijn woning. Hij ging op onderzoek uit en ontdekte dat twee personen zijn woning binnen probeerden te komen. Eén van de personen had mogelijk een wapen bij zich. Het tweetal vertrok in een auto nadat ze in de gaten hadden gekregen dat ze gezien waren. Ze reden weg in de richting van de Barnsteenstraat.”

In dezelfde woning vond op 10 juli vorig jaar een overval plaats. “We doen onderzoek of deze twee zaken verband hebben met elkaar.” Ondertussen is de politie op zoek naar getuigen. “Heb je afgelopen nacht iets verdachts gezien? Heb je videobeelden van bijvoorbeeld een videodeurbel of dashcam? Of heb je andere informatie die ons kan helpen in ons onderzoek? Dan komen we graag met jou in contact via telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.”